Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 15:34 — ИА Регнум. На Финляндском вокзале Санкт-Петербурга открылся общедоступный пункт вакцинации от COVID-19, сообщили 2 июня в администрации Калининского района Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Финляндский вокзал

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«Любой желающий может сделать прививку от ковид в медицинском пункте вокзала. В наличии имеется вакцина «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», — отметили в пресс-службе администрации.

Это первый пункт вакцинации на объектах транспортной инфраструктуры. Он открыт совместно администрацией петербургской больницы РЖД, Финляндским вокзалом и поликлиникой №54 Калининского района.

Осмотр и прививку проводят квалифицированные врачи и медсестры, пункт работает ежедневно, без выходных, с 8 до 20 часов. Чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

По данным на 1 июня, в Петербурге вакцинировано 694 264 человек. Из них 576 570 полностью завершили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе составляет 122 278 комплектов.