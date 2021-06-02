Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В России нынешняя ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится на переломе. Об этом 2 июня на сессии «Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин» на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель Минздрава РФ Олег Гриднев.

«Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии», — сказал представитель федерального ведомства.

Гриднев подчеркнул, что этому способствовала в том числе и вакцинация.

«Естественно, на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но <…> возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация», — добавил замминистра.

Гриднев напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, а на данный момент в страны зарегистрированы уже четыре препарата, которые имеют «очень высокую эффективность».

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Он привёл цифры: так, если на пике пандемии в России было развернуто 280 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, то сегодня действует меньше 100 тыс. коек, из которых почти 25−30% составляет резервный коечный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день Россия выходит из сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Но, несмотря на улучшения, эпидемиологические риски ещё остаются.