Москва, , 14:32 — REGNUM На сегодняшний день Россия выходит из сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Но, несмотря на улучшения, эпидемиологические риски ещё остаются. Об этом в начале встречи с многодетными семьями 1 июня сообщил президент РФ Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

«Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог ещё по этому поводу достаточно», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер вновь обратился к жителям России с просьбой беречь себя, своих детей, родных и близких. Он поздравил всех участников встречи с Днём защиты детей и с полученными наградами.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 1 июня. За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 9500 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 5 081 417 случаев заражения SARS-CoV-2.