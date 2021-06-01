Нью-Йорк, США, , 06:56 — REGNUM Американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы, сообщило 1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Отмечается, что речь идёт подразделении в Канаде, которое занималось мясопереработкой, и в Австралии — там приостановили убой крупного рогатого скота и овец. В JBS объявили, что инцидент может задержать определенные транзакции с клиентами и поставщиками.

Источники отметили, что целью хакеров стал производственный комплекс JBS. Заводы компании уже приостанавливали работу из-за пандемии коронавируса, и возобновили производство всего несколько недель назад. Поэтому злоумышленники, вероятно, хотели ослабить потенциал производителя, говорится в публикации.

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