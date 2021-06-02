Москва, , 11:57 — REGNUM Российские туроператоры ищут для туристов альтернативные туры вместо закрытой для въезда Турции и Танзании. На выбор предлагается семь стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Туристы либо аннулируют забронированные на июнь путёвки, или переносят на более поздний срок. Некоторые граждане в условиях неопределенности переносят даты туров на 2022 год.

В АТОР отметили, что перенести денежные средства с отмененных туров в Турцию с заездами до 21 июня можно на поездки в такие страны как Мальдивы, Куба, Египет, ОАЭ, Россия, Абхазия и Мексика.

Ранее ИА REGNUM сообщало ИА REGNUM, Россия со 2 по 21 июня продлила ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией.

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