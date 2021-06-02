Москва, , 10:06 — REGNUM На сегодняшний день задолженность туристического рынка перед туристами уже превышает 50 млрд рублей. И это только статистика по Турции, сообщает специализированное издание «Турпром».

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По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), на начало февраля 2021 года туроператоры сократили объём неисполненных обязательств перед туристами с более чем 40 млрд до 16 млрд рублей. В первую очередь этого удалось достичь за счёт реализации чартерных программ в Турцию. Однако новое ограничение на авиасообщение с Турцией ведёт к резкому росту объёма отложенных обязательств, пояснила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По её словам, с 15 апреля по 1 июня Турцию планировали посетить более 500 тыс. граждан России. К ним добавилось как минимум такое же количество июньских пострадавших — тех туристов, чей отдых приходится на даты с 1 по 21 июня. В итоге в целом в результате закрытия страны без отдыха остались около 1 млн российских туристов.

«Туроператорам больше нечего им предлагать. Потому что все основные зарубежные направления закрыты. А на курортах России нет ни свободных мест, ни уровня, предлагаемого турецкими курортами», — отметила Тюрина.

Так, к 32 млрд рублей, которые затратили туристы на покупку туров в апреле-мае, добавятся ещё как минимум 25 млрд долгов за июньские туры, которые теперь должны вернуть туристам туроператоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия до 21 июня продлила ограничение авиационного сообщения с Турцией в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией в этой стране. При этом ограничение авиасообщения с Турцией было ранее введено с 15 мая по 1 июня из-за новой вспышки COVID-19, а число рейсов уменьшено до двух в неделю на взаимной основе.