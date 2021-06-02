Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтвердили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 2 июня в федеральном оперштабе. Новый показатель — на два случая меньше, чем в предыдущий день, и примерно соответствует суточным цифрам конца мая.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика коронавируса в Ленобласти

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Вторые сутки подряд наибольшее число новых случаев фиксируется в Тихвине (девять случаев), а также во Всеволожске (семь), Мурино и Сланцах (по пять).

В то же время в регионе за последние сутки произошло 12 смертей, причиной которых стал COVID-19. Это на три случая больше, чем сутками ранее, и почти достигает майских пиков смертности в Ленобласти (два дня по 13 случаев).

С учетом новых данных в Ленобласти выявлено за время пандемии 45 416 случаев заражения, скончались 1457 человек, выздоровел 42 571 человек, в том числе 90 пациентов выписаны за последние сутки.