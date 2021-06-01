Москва, , 11:30 — REGNUM Криптовалютный рынок постепенно подбирается к развилке, которая позволит понять с какими настроениями трейдеры встретят начало лета, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«В биткоине размах колебаний продолжает сужаться, продолжает развитие растущий импульс к верхней грани треугольника (в районе $38 000 — 38 500), формирующегося с 19 мая.

Если модель устоит, то начиная со 2−3 июня может начаться новая волна снижения к $30 000 и возможно ниже.

Многих краткосрочных трейдеров она может застичь врасплох — те, кто пришли на рынок начиная с октября 2020 года, были приучены к ралли, а снижение в мае на 34,5% противоречило их сценарию.

Ранее аналитики Glassnode отмечали потенциал продолжения волны продаж в убыток со стороны этой категории участников. Ранее компенсирующее аккумулирование монет долгосрочными инвесторами и китами не смогло выправить ситуацию. Схожая ситуация и в Ethereum — ориентир $2200.

Старт недели удался оптимистам. Технические факторы на рост поддержали новости из Индии от Резервного банка этой страны. Регулятор отметил, что биткоин и криптовалютные биржи не запрещены в стране.

Ранее негласно он направлял противоположные по смыслу инструкции сотрудничающим с криптофирмами банкам. Иными словами, в столь густонаселенной стране все же возможен хэппи-энд пусть и со строгим надзором.

Ускорился подъем в альткоинах. Ethereum подорожал на 13,4%, Cardano — на 10,4%, Uniswap — на 9,4%. Второй токен в последние дни поддерживали новости о запуске тестовой сети Alonzo.

В ней разработчики проверят развертывание смарт-контрактов; третий — недавний запуск в сети решения второго уровня Arbitrum и заявления основателя DEX Хейдена Адамса о готовящейся программе майнинга ликвидности. Uniswap в итоге ворвался в топ-10 по капитализации криптоактивов, вытеснив оттуда Internet Computer.

Индустрия криптовалют не стоит на месте, но взаимосвязь с биткоином как показала майская коррекция остается тесной. Поэтому все внимание на BTC, где пока негативный сценарий на ближайшее будущее остается пока основным.

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