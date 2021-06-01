Приштина, , 18:30 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 31 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране за последние недели улучшилась. Суточная смертность снизилась на 60%. Также чиновник пообещал, что до конца года в республику прибудет два миллиона доз вакцин от коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе доклада перед парламентской комиссией по здравоохранению.

При этом чиновник отметил, что его предшественник из правительства Авдуллы Хоти не воспользовался предложениями производителя о поставке двух миллионов доз вакцины. По словам Витии, количество команд вакцинации будет увеличено втрое — к 89 командам будет прибавлено еще 190.

По данным на 1 июня, вакцинацию прошли свыше 60 тысяч граждан Косово.

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