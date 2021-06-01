Санкт-Петербург, 1 июня, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В перепрофилированную под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией Покровскую больницу Санкт-Петербурга снова выстроилась очередь из «скорых». Как сообщает главный врач службы частной скорой помощи Coris Лев Авербах, вереницу из автомобилей к стационару видели вечером 31 мая.

Facebook.com/Лев Авербах В Покровскую больницу Петербурга выстроилась очередь из «скорых», 31.05.2021

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«Никогда такого не было и вот опять…», — написал Авербах в подписи к фото.

В свою очередь в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили ИА REGNUM, что очереди из «скорых» образовываются нечасто. Например в настоящий момент, вечером 1 июня, подъезд к этой больнице свободен.

«В понедельник максимальное количество пациентов обращаются в «скорую» и в целом к врачам, — пояснили в ведомстве. — И максимальная выписка происходит из больниц. Много свободных коек образуется».

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 440 506 случаев заражения COVID-19. Скончались 14 384 человека, в том числе 38 — за последние сутки. Выздоровели 406 531 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17 334 человека. В последний день мая в Северной столице было зафиксировано 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.