Москва, , 15:00 — REGNUM В России удалось существенно снизить младенческую смертность, сообщил 1 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В значительной степени благодаря специалистам перинатальных центров даже в год пандемии нам удалось существенно снизить младенческую смертность. И у нас, и за рубежом это один из ключевых критериев оценки эффективности медицинской помощи в целом в стране», — сказал он на совещании о совершенствовании медицинской помощи детям.

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По словам Мишустина, в настоящее время показатель вдвое ниже, чем был 15 лет назад. А в 2020 году удалось сохранить на 12% больше жизней младенцев, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, список потенциальных заболеваний для обследования новорожденных следует существенно расширить, это позволит вовремя назначить лечение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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