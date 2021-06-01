Москва, , 13:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 июня посетил ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» в Москве.

Глава правительства в сопровождении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и мэра Москвы Сергея Собянина осмотрел операционные помещения, отделения реанимации, а также блок для новорождённых.

«Главные защитники малышей — мамы и папы, врачи и учителя», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что в России реализуется план Десятилетия детства с комплексом мер, направленных на укрепление здоровья детей.

По информации пресс-службы правительства России, мощность ФГБУ составляет 583 койки, в том числе 235 койки акушерского профиля, 100 неонатальных коек, 147 гинекологических коек, говорится в информации. В ФГБУ работает 61 клиническое подразделение, открыто 25 научно-клинических лабораторий.