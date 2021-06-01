Бишкек, , 13:55 — REGNUM Депутат парламента Киргизии Акылбек Жапаров назначен на пост заместителя председателя кабинета министров и министра экономики и финансов. Соответствующий указ подписал сегодня, 1 июня, президент Садыр Жапаров.

Ранее должность вице-премьер-министра и главы министерства экономики и финансов занимал Улукбек Кармышаков, который с сегодняшнего будет работать на посту первого заместителя руководителя аппарата президента Киргизии.

Напомним, что Акылбек Жапаров возглавлял госкомиссию по «Кумтору», итогом деятельности которой стало принятие парламентом Киргизии закона, разрешающего ввести внешнее управление на горнорудном комбинате «Кумтор», разрабатывающем крупнейшее в регионе одноименное золоторудное месторождение.

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