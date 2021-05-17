Бишкек, , 16:06 — REGNUM Депутаты республиканского парламента Киргизии сегодня, 17 мая, завершили рассмотрение результатов работы госкомиссии по изучению деятельности золотодобывающего предприятия «Кумтор Голд» под управлением канадской компании «Centerra Gold».

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По итогам заседания законодательное собрание постановило рекомендовать правительству ввести внешнее управление на горнорудном предприятии «Кумтор Голд» и назначить временного внешнего управляющего.

Также депутаты продлили на три месяца срок работы госкомиссии по «Кумтору».

При этом депутат Каныбек Иманалиев отметил, что документ по итогам работы спецкомиссии должен быть доработан в течение одной-двух недель с участием юристов и дипломатов, поскольку отраженные в постановлении данные будут использованы в предстоящих судебных разбирательствах против канадского инвестора.

Напомним, что ранее Октябрьский районный суд столицы Киргизии поддержал иск против горнорудной компании «Centerra Gold», предъявив канадскому инвестору штраф на сумму более 261,7 млрд сомов (свыше 228,8 млрд рублей) за складирование отходов.

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