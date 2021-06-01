Москва, , 13:56 — REGNUM Дилеры компании Honda Motor Rus в России приступили к реализации скутера PCX125. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоит отметить, что это один из самых популярных скутеров в своем сегменте в Европе. Буквы PCX в названии транспортного средства расшифровываются как «персональный комфорт высшего уровня». Скутер предназначен для комфортного передвижения по загруженным машинами городским дорогам.

Производители снабдили модель бесключевым запуском мотора. Объем багажника под сиденьем скутера увеличен по сравнению с предыдущей версией до 30,4 литров. Теперь здесь свободно может поместиться шлем. В отделении для перчаток имеется порт USB Type-C для зарядки гаджетов.

В движение байк приводится новым 125-кубовым мотором Enhanced Smart Power Plus (ESP+). Двигатель оснащён системой «стоп-старт» с бесшумным запуском.

Базовая комплектация модели стоит 279,9 тыс. рублей.

Ранее компания Honda Aircraft Company (авиационное подразделение автопроизводителя Honda) провела премьеру обновлённой версии бизнес-джета HondaJet Elite S с улучшенной конструкцией. Максимальная дальность полёта самолёта увеличилась на 222 км.

Читайте также: В Малайзии из-за коронавируса остановлены заводы Toyota и Honda