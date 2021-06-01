Токио, , 07:45 — REGNUM В Малайзии из-за новых коронавирусных ограничений полностью остановилось производство на предприятиях японских компаний Toyota и Honda. Об этом 1 июня сообщает газета Nikkei.

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Из-за требований властей японским автопроизводителям пришлось убрать с производственных площадок не менее 90% сотрудников, что привело к невозможности продолжения функционирования предприятий в нормальном режиме. Были закрыты оба малайзийских завода концерна Toyota, расположенных в штате Селангор. И оба завода концерна Honda, один из которых производит мотоциклы.

Напомним, что в Малайзии в настоящее время наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом, в связи с чем правительство на срок до 7 июня ввело систему контроля за перемещениями граждан на национальном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Малайзии приняли решение о введении в стране «абсолютного карантина», который будет распространяться на все социальные и экономические сферы жизни. В рамках новых ограничений, вводимых до 14 июня, с первого июня закрываются все сектора, «за исключением экономических и обслуживающих секторов первой необходимости».

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