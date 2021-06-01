Пекин, , 12:53 — REGNUM Дилеры южнокорейского автопроизводителя KIA в Китае начали реализацию электрического седана K3 (Cerato) EV. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Новинка предлагается китайским автолюбителям в двух различных вариантах исполнения.

Новый автомобиль получил синхронный электромотор с постоянными магнитами. Максимальная производительность силового агрегата равна 184 л. с. при крутящем моменте в 310 Нм. Дальность хода электрокара — 410 км.

Дизайн K3 EV отличается от KIA Cerato для России более агрессивной решёткой радиатора, другими бамперами, а также доработанными фарами. Внутри автомобиль оснащён более крупным сенсорным дисплеем мультимедийной системы и вращающимся селектором выбора режимов работы коробки передач.

Стоимость самой дешёвой комплектации K3 EV в КНР составляет 176,8 тыс. юаней (2 млн рублей).

Ранее генеральный директор по продукции KIA Australia Роланд Ривер сообщил, что южнокорейская компания намерена выпустить новый рамный вседорожник, который сможет стать конкурентом японской модели Toyota Land Cruiser.

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