Сеул, , 15:17 — REGNUM С января по апрель 2021 года южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и KIA Motors экспортировали в общей сложности 118 321 «зелёный» автомобиль, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA).

Согласно опубликованным данным, компания Hyundai экспортировала 65 909 экологически чистых автомобиля, а компания Kia — 52 412 автомобилей.

Известно, что за первые четыре месяца текущего года Hyundai Motor поставила за рубеж 43 550 гибридных автомобилей, что на 80,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объём поставок Kia Motors за год выросли на 39,5%, до почти 23 тыс. единиц.

Что касается электромобилей, то Hyundai экспортировала 16 950 единиц, что примерно на 9% меньше, чем в прошлом году. А Kia поставила за рубеж 22 700 единиц, что вдвое больше, чем в годом ранее.