Сеул, 1 июня, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки обновленной Hyundai Creta второго поколения для индийского рынка. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Times Now News.

Times Now News Модернизированная Hyundai Creta

Если в России только ещё ждут новое поколение Creta, то в Индии уже собираются обновить эту модель. Официальный дебют автомобиля запланирован южнокорейской компанией на 2022 год.

Судя по полученным фото, экстерьер Creta второго поколения будет выполнен в стиле модели Tucson и пикапа Santa Cruz. В итоге новинка станет симбиозом нескольких моделей марки. Так, радиаторная решётка и фары здесь похожи на Tucson, а размещение дневных ходовых огней переняли у Palisade.

Ожидается, что у нового поколения Creta габаритные размеры останутся прежними, а вот под капотом модели может появиться новый мотор с технологией мягкого гибрида.

Ранее управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что электрокроссовер Hyundai Ioniq 5 появится на российском авторынке во второй половине следующего года. Собрано авто будет на электрифицированной «тележке» E-GMP.

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