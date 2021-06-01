Ташкент, , 12:02 — REGNUM Власти Узбекистана не планируют субсидировать развитие «зеленой энергетики» в стране. Об этом заявил заместитель министра энергетики республики Шерзод Ходжаев в эфире телеканала «Узбекистан 24».

По его словам, некоторые страны субсидируют строительство солнечных и ветряных электростанций. «Мы не пошли по этому пути, так как это неизбежно бы привело к общему удорожанию электрической энергии», — сказал замминистра.

Он отметил, что Узбекистан намерен развивать «зеленую» энергетику за счет предоставления преференций инвесторам. В минэнерго считают, что подобный подход позволяет сохранить низкие тарифы на электричество.

Если довести долю альтернативных источников энергии до 25% от общего объема потребления в Узбекистане, то промышленные предприятия смогут получить «зеленые сертификаты». Это, в свою очередь, позволит расширить экспорт в ЕС и США, сказал замминистра.

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