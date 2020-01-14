Ташкент, , 21:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по итогам состоявшихся в 2019 году визитов на высшем уровне в Объединенные Арабские Эмираты и Японию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Официальные визиты Мирзиёева в ОАЭ состоялись 24−26 марта и в Японию 17−20 декабря 2019 года.

По итогам визитов подписан пакет межправительственных и межведомственных документов, а также соглашений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Так, с Объединенными Арабскими Эмиратами достигнуты договоренности по реализации совместных проектов на сумму свыше 10 миллиардов долларов, а с Японией этот показатель превышает 6,6 миллиарда долларов», сообщает пресс-служба.

Предполагается реализация крупных проектов в энергетике, инфраструктурном развитии, нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленностях, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой индустрии, сфере туризма и других направлениях.

В частности, компания «Масдар» инвестирует 100 миллионов долларов в строительство солнечной электростанции в Узбекистане, в октябре 2019 года это компания объявлена победителем первого в истории республики открытого тендера по привлечению инвестиций в государственно-частное партнерство в солнечной энергетике. Начало строительных работ ожидается в первом квартале 2020 года.

Пресс-служба отмечает, что при участии эмиратской стороны создан инвестиционный фонд «The Abu Dhabi Uzbek Fund» с капиталом на сумму 1 миллиард долларов, «на сегодняшний день одобрено финансирование за счет средств данного фонда малых и средних проектов, а также строительство гостиницы в Самарканде, приватизация гостиницы Hyatt Regency Tashkent».

Также, с привлечением средств Японского агентства международного сотрудничества (JICA) реализуется проект по строительству и оснащению Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра неврологии и инсульта.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана за счет кредитных средств Японского банка международного сотрудничества (JBIC, The Japan Bank for International Cooperation) планирует привлечь 180 миллионов долларов для реализации проектов «Создание центров хранения и обработки данных (Дата-центр)», «Расширение международных центров пакетной коммутации», «Расширение телекоммуникационной транспортной сети и сети передачи данных», «Модернизация радиосети».

«Президент Шавкат Мирзиёев на совещании отметил необходимость полного и качественного выполнения определенных на 2020 год мер в соответствии с «дорожными картами», разработанными по итогам визитов», отмечает пресс-служба.