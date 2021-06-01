Санкт-Петербург, 1 июня, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге третьи сутки подряд незначительно уменьшается суточное число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа выявлено 817 новых носителей, это на пять случаев меньше, чем сутками ранее, и на 12 случаев меньше, чем два дня назад. Такие данные опубликовал 1 июня федеральный оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек в защитной маске

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В то же время показатели суточной смертности от COVID-19 в Петербурге, сложившиеся в течение мая, практически не меняются и остаются на весьма высоком уровне. Так, за последние сутки от ковида, признанного основной причиной смерти, скончались 38 человек. Это на два летальных случая меньше, чем в предыдущие сутки, но заметно больше майского минимума суточной смертности (31 случай).

Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 440 506 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 406 531 человек, в том числе 1249 выписаны за последние сутки. Жертвами COVID-19 в Петербурге стали 14 384 человека.

Напомним, с 23 по 30 мая заболеваемость ковидом в Петербурге выросла более чем на 11%, а госпитализация — на 2,1%.