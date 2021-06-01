Москва, , 11:58 — REGNUM Российские металлургические компании могли бы заключить прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками, чтобы снизить давление на стоимость жилья, сообщил глава горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

По его словам, необходимо договориться о том, чтобы металлурги поставляли свою продукцию по сниженным ценам застройщикам напрямую, по госзаказу или иной выбранной правительством схеме.

«Таким образом, мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них, обычных людей», — сказал он в разговоре с «Интерфаксом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России предложили возвращать налоговый вычет сразу при приобретении квартиры. В настоящее время деньги возвращают уже после приобретения квартиры и ее регистрации, максимальная сумма налогового вычета составляет 260 тыс. рублей.

Согласно предложенной инициативе, расчет предлагается производить, исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления ипотеки.

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