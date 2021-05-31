Москва, , 10:39 — REGNUM В России спрос на вторичное жильё будет оставаться примерно на одном и том же уровне и будет аналогичен ситуации 2016−2019 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала информацию о том, что в России почти вдвое вырос спрос на вторичное жилье.

«Рост спроса на вторничную недвижимость обусловлен рядом факторов, — рассказал Седова. — Во-первых, темпы прироста цен на первичную недвижимость были выше в 2020 году, чем на вторичную, и, соответственно, она сейчас выглядит более привлекательно и имеет больший потенциал для роста, чем первичная недвижимость, особенно на фоне отмены льготной ипотеки. Во-вторых, вторичная недвижимость идеальна для тех, кто не хочет ожидать окончания строительства и определенным образом рисковать, ожидая окончательного переезда. А также для тех, кто не хочет нести дополнительные затраты на ремонт: хотя квартиры с ремонтом предлагают и застройщики на первичном рынке, но они дороже в среднем на 8−10%».

Как пояснила Седова, интерес к вторичной недвижимости традиционно высок вреди тех, кто не «тянет» новостройку — одинаковый метраж в новостройке, как правило, дороже на 10−15% по сравнению с вторичкой, и это недоступно для большинства семей.

«Также вторичное жилье позволяет быстро переехать и начать жить. Спрос на вторичное жилье будет оставаться примерно на одном и том же уровне и будет аналогичен 2016−2019 годам (лишь в 2020 г. — начале 2021 г. новостройки обогнали вторичку по темпам прироста из-за программы льготной ипотеки)», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последний год интерес жителей России к покупке вторичной недвижимости вырос почти вдвое.

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