Москва, , 11:20 — REGNUM Криптовалютный рынок продолжает консолидироваться, готовясь совершить импульс после завершения формирования треугольника на графике цифрового золота, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Остается финальный штрих — подъем к его верхней грани в район $38 000 +/-, что предполагает последующее снижение к $30 000, если модель устоит.

После прошедшей экспирации 26 мая на срочном рынке, где согласно сервису skew, на кону стояли ставки на $2,2 млрд и наибольшим открытым интересом на страйке в $40 000, рынок уже ничто не удерживало от ослабления, свидетелями которого мы стали на выходных.

Возможное восстановление котировок сегодня, 31 мая, в ближайшие часы будет носить технический характер, поскольку новостной поток по-прежнему пока не благоприятен для восстановления спекулятивных длинных позиций.

Киты продолжают пользоваться ситуацией и забирать биткоины из «слабых рук» — по данным Santiment, адреса в диапазоне от 100 BTC до 10 000 BTC, за последнюю неделю выросли на 30 000 монет. Но «слабые руки», розничные спекулянты, способны создавать сопоставимое или большее давление продаж.

28 мая триггером для продаж стали заявления главы ЦБ Японии Харухико Куроды о том, что биткоину присуща высокая волатильность (=можете потерять средства), и он редко находит применение как платежное средство.

Не новость, но, когда Курода дополняет аналогичную критику глав других ведущих центробанков, это может создавать требуемый кумулятивный эффект.

31 мая можно решить, что рынок уже успел все «переварить». Но наиболее внимательные могли отследить информацию о желании минфина США добиться от поставщиков услуг виртуальных активов сообщать о бенефициарах счетов в сеть по обмену финансовой информацией, как это происходит сейчас в традиционных финансах.

Налоговая США стремиться получить еще больший контроль над происходящим на рынке. Могут последовать дополнительные разъяснения.

3 июня глава комиссии по ценным бумагам предложил Конгрессу разработать нормативно-правовую базу для биткоин-бирж и дополнительное финансирование для усиления надзора за ними», — считает эксперт.

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