Москва, , 11:21 — REGNUM Цены на нефть продолжили укрепляться на торгах 31 мая, ускорив подъем сегодня, 1 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Нефть марки Brent превысила отметку $70 за баррель и дотянулась до максимумов начала марта в районе $70,40 в рамках развития восходящего движения.

Оптимизм пришел со стороны заседания технического комитета ОПЕК+ перед сегодняшней встречей.

Экспортеры подтвердили сильный прогноз по восстановлению мирового спроса и теперь ожидают среднегодового дефицита на уровне 1,4 млн баррелей в сутки против предыдущей оценки на уровне 1,2 млн.

В рамках сегодняшней встречи не ожидается никаких внезапных заявлений или решений. По прогнозам, альянс подтвердит курс на увеличение производства в июне и июле на 1,55 млн баррелей в сутки, а далее планы экспортеров могут измениться под влиянием иранской сделки.

В краткосрочной перспективе Brent важно подтвердить пробой психологического уровня $70 за баррель на дневном закрытии.

В случае успешного тестирования вышеупомянутых максимумов котировки нацелятся на отметку $71 доллар.

Однако на данном этапе присутствует вероятность локальной медвежьей коррекции», — считает эксперт.

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