Москва, , 10:30 — REGNUM В мае цена нефти сорта Brent после апрельского роста более чем на 3% немного скорректировалась вниз, завершив месяц снижением на 0,1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Попытки «быков» фьючерсного рынка разогнать цену Brent до значимого уровня в $70 за баррель в мае не раз предпринимались, но успехом не увенчались из-за опасений избытка предложения нефти на рынке. Каким же для рынка нефти окажется июнь?

С 1 июня страны-участницы нефтяного альянса ОПЕК+ снова увеличат добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, как и в мае.

В первый день июня состоится встреча министров стран ОПЕК+ в онлайн-формате, на которой будет принято решение о квотах по добыче нефти на последующие месяцы.

Как сообщают зарубежные СМИ, в июле темпы увеличения добычи чёрного золота с высокой вероятностью останутся прежними. Участники встречи будут пытаться найти баланс между растущим спросом и возможным ростом предложения нефти.

Несмотря на то, что добыча нефти в США пока сильно не растёт, для нефтяного рынка угрозой является увеличение предложения нефти со стороны Ирана.

Страны Запада в мае начали переговоры с Ираном о его ядерной программе, что порождает предположения, распространяемые, в том числе, и в иранских СМИ, о будущей скорой отмене антииранского нефтяного эмбарго.

Рынок опасается, что в случае отмены эмбарго в течение нескольких месяцев Иран сможет увеличить предложение нефти на 1,8−2 млн баррелей, которые всё ещё слабый мировой спрос не сможет «переварить».

К ежемесячным докладам ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые регулярно выходят в середине каждого месяца, в июне будет повышенный интерес, учитывая сделанное экспертами МЭА в мае 2021 года заявление о том, что к 2050 году мир полностью откажется от использования углеводородов.

Заявления МЭА вызвали резкую критику со стороны представителей крупнейших нефтяных компаний мира и одновременно резкие колебания на нефтяном рынке.

Так что в июне следует ждать подтверждения или опровержения заявлений агентства, что будет оказывать краткосрочное спекулятивное воздействие на нефтяные котировки.

Цена на нефть марки Brent в июне может показать динамику в коридоре $67−72 за баррель», — считает эксперт.

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