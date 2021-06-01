Москва, , 11:12 — REGNUM Сегодня, 1 июня, российская валюта на утренних торгах прибавляет 0,3%, достигнув уровня в 73,18 руб./доллар по отношению к американскому доллару, и все ближе подбираясь к психологически важному уровню в 73,00 руб./за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Стоит сказать, что рост российской валюты происходит при относительно благоприятном внешнем фоне. Азиатские фондовые индексы 1 июня в среднем прибавили 1,0−1,5%, фьючерсы на европейские и американские индексы тоже растут, хоть и скромнее 0,3−0,6%.

Особенно благоприятно для рубля выглядит динамика цен на нефть, которые сегодня рано утром, все-таки смогли пробиться выше $70,00 за баррель Brent, себе дорогу к более серьезным целям роста в $72,60 за баррель.

Вероятно, позитив по нефти поддерживает очень осторожная позиция ОПЕК+, которая не торопится в вопросе пересмотра увеличения объема добычи, что сегодня вечером и будет подтверждено по итогам встречи мониторингового комитета, а значит окажет поддержку как ценам на нефть, так и рублю.

Техническая картина в российской валюте выглядит более нейтрально, курс рубля к доллару США по-прежнему остается в четырехнедельном диапазоне 73,00−74,00.

И пока одна из его границ не пробита, базовый сценарий с боковым движением в диапазоне сохраняет свою актуальность», — считает эксперт.

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