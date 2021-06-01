Москва, , 10:22 — REGNUM С фундаментальной точки зрения курс рубля сейчас опирается на довольно дорогую нефть — около $70 за баррель марки Brent, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Кроме того, большой вес сейчас имеет геополитика: участники рынка крайне позитивно настроены в преддверие встречи американского и российского президентов и ждут какого-то прогресса в отношениях.

Это не сработает. Санкционная тема как была в силе, так и останется, так как для Штатов это яркий аргумент и козырь, когда нужно.

С другой стороны, фактор геополитики является активной спекулятивной темой для рынков капитала, поэтому сейчас разыгрывается очень активно.

С точки зрения технического анализа доллар остается в слабой позиции и нисходящем русле с середины апреля 2021 года, и пока этот тренд только подтверждается.

Бакс может «тянуть» в сторону 73,00 руб., но нужно понимать, что слишком крепкий рубль затормозит восстановление экономики после коронавирусного кризиса.

В мае курс доллара упал в паре с рублем на 2,4%, что достаточно много. Евро в свою очередь потерял за май 1% веса в паре с «россиянином».

В июне курсы валют могут двигаться достаточно активно и оставаться пределах 73−76 руб. за доллар и 89−92 руб. за евро», — считает эксперт.

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