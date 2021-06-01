Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня 31 мая нефть марки Brent подорожала на 0,47% до $69,27. Несмотря на выходные дни в США и Британии, покупатели продолжили толкать цену вверх в преддверии министерского заседания ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Объединенный технический комитет (JTC) альянса сохранил свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2021 год без изменений на уровне 5,95 млн баррелей в день.

Ожидается, что по итогам встречи страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки.

Сегодня, 1 июня, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent подорожала на 1,29% до $70,16 за баррель. Пока с Ирана не сняли санкции иранская нефть не беспокоит покупателей.

Эксперты считают, что дополнительные объемы иранской нефти, которые придут на рынок в случае восстановления ядерной сделки, будут поглощены растущим спросом на топливо.

Если сегодня рынок закроется выше отметки в $70, то для покупателей загорится отметка $75.

Промежуточным сопротивлением выступит уровень $72,25. Потолок для роста в текущей ситуации составляет $80 за баррель.

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