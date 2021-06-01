Москва, , 08:52 — REGNUM В июне жителей России ожидает короткая рабочая неделя. Единственная за всё лето.

В связи с празднованием Дня России граждане будут отдыхать три дня — с 12 по 14 июня.

День России в 2021 году выпадает на субботу 12 июня. Поэтому выходной день переносится на понедельник, 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, следующие длинные выходные ожидают граждан России в ноябре, когда будет праздноваться День народного единства.

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