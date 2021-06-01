Москва, , 08:47 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования (ЦГР) российского миротворческого контингента в преддверии Международного дня защиты детей доставили гуманитарную помощь в Мартунинский район. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня была проведена акция по выдаче администрации районного центра Мартунинского района необходимого оборудования для бесперебойного электроснабжения всего посёлка, так как до этого были большие проблемы. Сегодня эта проблема будет решена», — приводятся в сообщении слова офицера ЦГР Руслана Иванова.

Также российские военнослужащие передали в медицинские кабинеты двух школ районного центра фельдшерские наборы и аптечки с набором самых необходимых медицинских инструментов, лекарств и перевязочных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в отдалённые населённые пункты Хнкаван и Чапар Мардакертского района гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами.

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