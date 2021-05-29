Москва, , 06:37 — REGNUM Военнослужащие российского миротворческого континента (РМК) за прошедшую неделю не зафиксировали в зоне своей ответственности в Нагорном Карабахе нарушений режима прекращения огня. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что за это время также не было отмечено провокационных действий в отношении российских военнослужащих.

командир наблюдательного поста РМК Владимир Диков «Основными задачами… являются демонстрация присутствия военного контингента Российской Федерации, фиксирование фактов нарушения соглашения о прекращении огня, обеспечение безопасности движения транзитного транспорта, пресечение противоправных действий в отношении мирного населения, наблюдение за воздушным пространством и противоборствующими сторонами»

В сообщении военного ведомства подчёркивается, что все наблюдательные посты РМК на территории Нагорного Карабаха оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», которые обеспечивают миротворцев защитой от стрелкового оружия и осколков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента во время сопровождения сельскохозяйственных работ около линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность при оборудовании противопожарной полосы вблизи населённых пунктов Нахичеваник и Саргахпюр.

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