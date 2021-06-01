Москва, , 08:26 — REGNUM Полёты в Ливан, Марокко, на Маврикий, а также в пять европейских стран будут снова доступны жителям России с 10 июня. Об этом информирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Оперштаб принял решение возобновить с 10 июня на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с этими странами, учитывая эпидемиологическую обстановку на их территории.

Рейсы в Австрию, Венгрию, на Маврикий, в Марокко и Хорватию будут совершаться из Москвы дважды в неделю. Пункты назначения — столицы государств, это, соответственно, Вена, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб.

Кроме того, раз в неделю будет летать самолёт Москва — Бейрут (Ливан), Москва — Люксембург и Москва — Тирана (Албания). В последнем случае авиасообщение чартерное.

С 2 июня возобновляется регулярное авиасообщение по маршруту Москва — Лондон. В Великобританию самолёт будет летать трижды в неделю.

Также с 10 июня увеличивается количество рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, станет доступен рейс Москва — Мюнхен (ФРГ).

С этого де дня возобновятся международные перелёты из аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией продлены до 21 июня.