Москва, , 08:03 — REGNUM Россия до 21 июня продлила ограничение авиационного сообщения с Турцией и Танзанией в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией в данных странах. Об этом 1 июня сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

При этом ограничение авиасообщения с Турцией было ранее введено с 15 мая по 1 июны из новой вспышки коронавирусной инфекции в стране, а число рейсов уменьшено до двух в неделю на взаимной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая стало известно, что Россия в начале июне возобновит ранее приостановленное авиасообщение ещё с девятью странами.