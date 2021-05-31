Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 21:22 — ИА Регнум. В Петербурге, по данным на 31 мая, вакцинацию от коронавируса прошли 688 078 человек, в том числе 573 720 человек полностью завершили цикл вакцинации. Напомним, постоянное население Петербурга составляет 5 млн 382 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Как сообщили в городском оперштабе, за 30 мая первично был привит 981 человек, вторично — 534человека. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 816 542 комплекта. Запас вакцины в городе составляет 128 464 комплекта. В Петербурге имеются все три отечественные вакцины от коронавируса

За истекшую неделю (с 24 по 30 мая) в Петербурге было привито 34 146 человек, что на 6,5% больше, чем неделей ранее. Для сравнения: в середине февраля в Северной столице первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю.