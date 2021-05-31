Москва, , 13:41 — REGNUM В апреле 2021 года российские дилеры продали 908 новых пикапов — втрое больше, чем год назад. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Причём 92% от этого количества пикапов приходится на три модели: Toyota Hilux (371 ед.), УАЗ «Пикап» (237 ед.) и Mitsubishi L200 (226 ед.).

За период с января по апрель текущего года в РФ было реализовано 2692 новых пикапа. Здесь лидеры не изменились. На первом месте по продажам находится Toyota Hilux с результатом 891 проданный экземпляр. На второй позиции разместился УАЗ «Пикап» (803 ед.). Тройку лидеров замыкает Mitsubishi L200 (671 ед.).

Напомним, в апреле 2021 года в России был продан 3801 подержанный пикап. Это на 109% больше, чем в апреле прошлого года, когда на вторичном авторынке было реализовано 1818 пикапов.

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