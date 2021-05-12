Амстердам, , 15:08 — REGNUM В сети появились снимки пикапа Mercedes-Benz X-Class с колёсной формулой 6×6, который выставил на продажу нидерландский дилер эксклюзивных машин Classic Youngtimers Consultancy. Снимки с автомобилем размещены на сайте компании.

Шестиколёсного пикапа Mercedes X-Class Classic Youngtimers Consultancy

Разрабатывала шестиколёсный пикап компания Carlex Design. Это единственный экземпляр модели с шестью колёсами.

Стоит отметить, что производили обычный Mercedes-Benz X-Class до мая 2020 года на предприятии немецкой марки в Испании, после чего его сборка была прекращена.

Чтобы установить дополнительную ось, специалисты Carlex Design разработали для авто специальный подрамник и «обули» его во вседорожные покрышки Radar Renegade. После всех доработок клиренс модели вырос на 100 мм.

В движение модель приводит трёхлитровый турбомотор V6 производительностью 258 «лошадей» (550 Нм). Двигатель сочетается с автоматической трансмиссией.

Ранее канадский аукционный дом RM Sotheby's выставил на продажу электрический Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive 2013 года выпуска. Автопроизводитель выпустил всего девять таких электрокаров. Ожидаемая выручка с продажи выставленного на торги экземпляра равна 1,05 млн евро (около 94,8 млн рублей).

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