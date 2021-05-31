Москва, , 13:13 — REGNUM Сегодня, 31 мая, цены на нефть с открытия торгов прибавляют более 1,0%, как будто пытаясь успеть подняться выше $70,00 за баррель Brent, до того, как на нефтяной рынок начнут поступать новости с полей встречи ОПЕК+ и переговоров США с Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Собственно, встреча мониторингового комитета ОПЕК+ началась уже сегодня, 31 мая, с консультаций, которые проводят технические эксперты стран участниц соглашения об ограничении добычи.

Почти нет сомнений, что они придут к единогласному решению о сохранении курса постепенного наращивания уровня добычи. Хотя ОПЕК+ специально переносил встречу на более позднюю дату.

Это делается для того, чтобы в случае, если переговоры США и Ирана о возобновлении «ядерной сделки» увенчаются успехом, успеть скорректировать свои планы и уменьшить объем запланированного увеличения добычи, чтобы возврат 1,3−1,5 млн. б/c иранской нефти, не привел к избытку предложения на нефтяном рынке.

Инвесторы достаточно позитивно реагируют на такую предусмотрительность ОПЕК+, однако для сохранения растущей динамики очень важно чтобы цены держались выше диапазона $69,00−69,50 за баррель Brent.

Если это удастся сделать, то уже в сегодня котировки могут подняться к $70,00 за баррель, с последующей возможностью более серьезного роста до $72,80 за баррель Brent», — считает эксперт.

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