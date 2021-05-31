Москва, , 11:08 — REGNUM Нефть 28 мая в моменте доходила до отметки $69,70 за баррель, которая оказала сопротивление быкам и спровоцировала откат. В итоге нефть марки Brent закрылась на отрицательной территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Впрочем, уже сегодня, 31 мая, на утренних торгах котировки отвоевали уровень $69 и снова движутся в северном направлении.

Трейдеры настроены весьма оптимистично в ожидании встречи ОПЕК+, которая состоится во вторник. В свете дальнейшего снятия ограничений и локдаунов перспективы восстановления мирового спроса на энергию улучшаются.

На этом фоне производители, вероятно, подтвердят приверженность идее увеличения добычи в июле. Рынок уже готов к такому сценарию, поэтому бурной негативной реакции не ожидается.

Тем временем пятничный отчет Baker Hughes отразил дальнейшее восстановление буровой активности в США — число действующих установок увеличилось на 3 единицы, до 359 установок на прошлой неделе.

Статистика слегка усилила коррективные настроения под занавес недели, но не произвела сильного впечатления на игроков.

Доллар между тем консолидируется и не оказывает заметного влияния на динамику Brent, которая, похоже, пока продолжит торговаться в привычном диапазоне, а ближайшим важным ориентиром останется отметка $70 за баррель.

В контексте заседания ОПЕК+ в ближайшие дни возможны новые всплески волатильности, которые будут носить локальный характер», — считает эксперт.

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