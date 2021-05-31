Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 89 новых зараженных коронавирусом, это на один случай меньше, чем сутками ранее, при этом больше всего новых носителей выявлено в примыкающем к Петербургу городе Мурино.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика коронавируса в Ленобласти

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Об этом 31 мая сообщили в федеральном оперативном штабе. Вместе с тем суточная выявляемость коронавируса в Ленобласти замерла по сравнению с предыдущей неделей на отметке ниже 90 случаев.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 30 мая было обнаружено в городах: Мурино (14), Тихвин (шесть), Гатчина (пять), Бокситогорск, Лодейное Поле (по четыре), Кудрово, Кингисепп (по три), Сясьстрой, Всеволожск, Выборг, Луга, Тосно, Подпорожье, Сланцы, Кириши, а также в деревне Бегуницы, поселке Тельмана и в селе Паша (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 45 238 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 42 388 человек, в том числе 77 человек — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1436 человек, в том числе шесть — за минувшие сутки. Это на три летальных случая меньше, чем днем ранее.