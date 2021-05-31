Москва, , 08:20 — REGNUM Нефть марки Brent 28 мая подешевела на 0,67%, до $68,94. За неделю цена повысилась на 3,41%, за май — на 3,32%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтяной рынок получает поддержку от американской статистики, общего ослабления доллара США, а также значительного снижения числа зараженных коронавирусом в Индии. Число заражений COVID-19 на 29 мая составило 165 тыс. против 414 тыс. на 6 мая.

По данным Baker Hughes, за минувшую неделю количество буровых нефтегазовых вышек в США выросло на две единицы, до 457 шт. Количество активных нефтяных вышек при этом выросло на три единицы, до 359 шт.

Сегодня, 31 мая, нефть марки Brent стоит $69,08 за баррель. 1 июня состоится заседание ОПЕК+, после которого высока вероятность пробоя психологического уровня $70.

Инвесторы ставят на восстановление мировой экономики и повышение спроса на нефть.

Трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе. С восстановлением мировой экономики рынок справится с увеличением предложения иранской нефти.

31 мая в США и Британии биржи закрыты, поэтому на тонком рынке покупатели могут сегодня прототипах уровень $70. На июнь ближайший целевой уровень $75 за баррель.

Читайте также: На рынке нефти преобладают оптимистичные настроения