Сана, , 11:13 — REGNUM Хуситы утром 31 мая нанесли очередной удар по территории Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный представитель ВС йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа, передаёт телеканал Al Masirah.

Так, по его словам, обстрелу подверглась военно-воздушная база саудовских сил в районе населённого пункта Хамис-Мушаит в провинции Асир.

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Сария заявил, что удар был нанесён при помощи беспилотника, попадание «точно в цель». Генерал пояснил, что атака стала ответом на действия королевства в отношении Йемена.

Информация о пострадавших и причинённом ущербе не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая ракета, выпущенная йеменскими хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах», упала в приграничном населённом пункте провинции Джизан на юге Саудовской Аравии. В результате ракетного обстрела пострадал жилой дом и припаркованные рядом с ним автомобили. Жертв и пострадавших среди населения нет.