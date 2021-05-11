Эр-Рияд, , 02:46 — REGNUM Ракета, выпущенная членами йеменскими хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах» упала в приграничном населённом пункте провинции Джизан на юге Саудовской Аравии. Об этом 11 мая сообщило агентство Reuters.

В результате ракетного обстрела пострадал жилой дом и припаркованные рядом с ним автомобили. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция сообщила 10 мая о перехвате и уничтожении беспилотного летательного аппарата с миной на борту. Он был направлен хуситами на международный аэропорт города Абха на юго-западе страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ударе, который совершили йеменские хуситы по территории Саудовской Аравии с помощью четырёх беспилотных летательных аппаратов.

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