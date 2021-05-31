Москва, , 10:53 — REGNUM Обвинение Софье Сапеги предъявят сегодня, 31 мая, после обеда и тогда все узнают точный состав преступления, которое она якобы совершила, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«От этого зависят дальнейшие события. Если Сапега причастна к распространению данных сотрудников силовых ведомств и к призывам расправляться с ними, то это карается во всех странах мира вне зависимости от гражданства.

В России ей предъявили бы такие же обвинения. Закон есть закон и его надо соблюдать. Поэтому, думаю, что многое зависит от нее самой, от её показаний.

Задача российских органов обеспечить Сапеге полную юридическую и консульскую поддержку, а не препятствовать правосудию в Белоруссии», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Белоруссии Владимир Макей предположил, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в Белоруссии.

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