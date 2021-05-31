Москва, 31 мая 2021, 10:53 — REGNUM Обвинение Софье Сапеги предъявят сегодня, 31 мая, после обеда и тогда все узнают точный состав преступления, которое она якобы совершила, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Белоруссии Владимир Макей предположил, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, скорее всего, состоится в Белоруссии.
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