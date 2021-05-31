Минск, , 08:38 — REGNUM Суд над гражданкой РФ Софьей Сапегой, задержанной 23 мая в Минске за «подрывную деятельность», скорее всего состоится в Белоруссии. Об этом белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сообщил в опубликованном 31 мая интервью изданию «Коммерсантъ».

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«Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры», — пояснил Макей.

По его словам, после суда президент Белоруссии Александр Лукашенко может помиловать Сапегу, также её могут передать российской стороне, и отбывать наказание девушка будет на родине.

Сапегу, отметил Макей, подозревают в том, что она вела «так называемый сайт карателей» — телеграм-канал «Черная книга Беларуси». Авторы канала фиксировали личные данные силовиков и чиновников, включая информацию об их родственниках и детях. «Это вызывает омерзение и отвращение», подчеркнул министр.

Сапега призналась в этом деянии на видео. Запись попала в интернет для демонстрации того, что «для задержания были веские причины». В чём конкретно состоит преступление Сапеги, нанесли ли её действия ущерб Белоруссии, покажет суд, добавил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23-летнюю Софию Сапегу сняли с самолёта компании Ryanair, который экстренно приземлился в Минске 23 мая по пути из Афин в Вильнюс. Сапега — подруга задержанного блогера Романа Протасевича, одного из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

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