Москва, 31 мая, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В России мошенники стали обманывать соискателей высокооплачиваемой работы, не требующей специальных навыков. Об этом сообщил директор по противодействию мошенничеству BI. Zone Антон Окошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество

По его словам, во время переписки с так называемым работодателем «будущему работнику» предлагают открыть новый счет в банке и оформить дистанционное обслуживание, после чего мошенники требуют передать им учетные данные, обещая использовать их для «перевода зарплаты».

После этого на пользователя оформляется кредит, а клиент подтверждает все действия мошенника до того момента, пока не осознает, что его обманывают.

Окошкин в беседе с РИА Новости уточнил, что в летний период активно ищут подработку студенты, которые особенно привлекательны в качестве потенциальных жертв для мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ФинЦЕРТа ЦБ, в 2020 году количество мошеннических операций со счетами увеличилось на 34% по сравнению с 2019 годом, а по сумме рост составил 52,2% — до 9,8 млрд рублей.

Отметим, что в России нашли ещё один способ борьбы с мошенниками. Сообщить о совершённом кибермошенничестве, с которым они столкнулись, граждане смогут, оставив заявление на специальной платформе «Мошеловка». Ресурс нацелен на то, чтобы привить гражданам привычку сообщать в полицию о каждом преступлении, что увеличит шансы на разоблачение преступных групп.

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