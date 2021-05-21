Москва, , 14:08 — REGNUM Реакция гражданского общества на увеличение случаев мошеннических действий с использованием телефонных звонков, электронных документов и т.п. приобретает конкретные формы. Поэтому появление платформы «Мошеловка», конечно, необходимо, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

«В частности, создание названной платформы нацелено на то, чтобы граждане с активной жизненной позицией могли помочь информацией всем заинтересованным лицам в целях избегания ошибок во взаимодействии с мошенниками.

А также может быть оказана вполне реальная помощь правоохранительным органам, которые в настоящий момент имеют потребность в получении дополнительной информации о совершённых или совершаемых правонарушениях.

Опасение вызывает только возможность размещения недостоверной информации на платформе или размещение информации без согласия упомянутых в ней физических лиц, что может привести к нарушению прав отдельных граждан.

В этой связи важно обеспечить реализацию данного проекта высококвалифицированной юридической поддержкой.

Систематизация информации о мошеннических схемах даст положительный результат, так как появится возможность не только проинформировать население и соответствующие органы, но и изучить основные направления действий мошенников с тем, чтобы выявить сферы концентрации правонарушений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России нашли ещё один способ борьбы с мошенниками — создана специальная платформа «Мошеловка».

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