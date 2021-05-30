Минск, , 22:44 — REGNUM На очередной пакет экономических санкций против Белоруссии со стороны Запада будут вынуждены реагировать власти страны. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсантъ».

»Мы (власти Белоруссии — прим. ИА REGNUM) очень серьезно относимся к заявлениям о том, что планируется четвертый пакет санкций против ряда чувствительных отраслей нашей экономики, — сказал Макей. — Будем реагировать на эти вещи».

При этом министр иностранных дел Белоруссии не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки сообщила, что Вашингтон в сотрудничестве с ЕС, а также другими партнерами разрабатывают новые санкции против представителей власти Белоруссии.

Читайте также: США и Евросоюз готовят санкции против Белоруссии