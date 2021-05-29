Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Власти США в сотрудничестве с Европейским союзом, а также другими партнерами разрабатывают новые санкции против ключевых представителей власти Белоруссии и собираются вернуть ранее отмененные ограничения против девяти государственных предприятий этой станы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки.

Напомним, что ранее о намерении ввести санкции против Белоруссии заявил президент США Джозеф Байден.

В Белом доме поясняют, что санкции против Белоруссии вводятся за то, что в этой стране якобы продолжают нарушать права человека, слишком много коррупции, выборы президента 2020 года были сфальсифицированы, а также из-за событий 23 мая, связанных с самолетом авиакомпании Ryanair.

Также США решили приостановить действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Этот оговор позволял американским и белорусским авиакомпаниям летать и приземляться в обеих странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске был вынужден экстренно приземлиться самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Поступило сообщение что на борту бомба.

В Минске с самолета были сняты Роман Протасевич (основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, также Протасевич воевал в Донбассе на стороне украинских боевиков) и гражданка РФ София Сапега (ее подозревают в в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии).